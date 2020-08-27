В Новой Зеландии суд приговорил к пожизненному заключению террориста Брентона Тарранта, который в марте 2019 года расстрелял людей в двух мечетях города Крайстчерч.

Об этом сообщает агентство ВВС.

29-летний Таррант приговорен к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение. Он стал первым человеком в истории этой страны, получившим подобный приговор.

Смертная казнь в Новой Зеландии не применяется.

Таррант, являющийся уроженцем Австралии, ранее признался в убийстве 51 человека, посягательстве на жизнь еще 40 человек и совершении террористического акта.

Судья назвал его действия бесчеловечными, добавив, что Таррант “не проявил милосердия”.

“Ваши преступления настолько ужасны, что даже если вас задержат до самой смерти, это не исчерпает всех требований наказания”, – заявил судья Кэмерон Мандер.

Он добавил, что несмотря на то, что преступник признал себя виновным, он не выглядел “ни раскаявшимся, ни пристыженным”.

“Я надеюсь, что сегодня последний раз, когда у нас есть причина услышать или произнести имя террориста”, – заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, услышав приговор Тарранту.

Сам Таррант не отреагировал на приговор. Ранее он также отказался от права выступать при вынесении приговора.

Что произошло в Крайстчерче?

Расстрел людей в двух мечетях города произошел 15 марта 2019 года.

Нападению подверглись мечеть “Аль-Нур” в центральной части города, а также Исламский центр Линвуд.

В результате терактов погиб 51 человек, 49 получили ранения.

Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов, снимал свое нападение на видео и вел прямую трансляцию в социальной сети Facebook.

Незадолго до атаки Таррант опубликовал в Сети 74-страничный “манифест”, объясняющий его мотивы. Он написал, что в мире идет замена европейцев людьми с другим цветом кожи, белая раса якобы в опасности. В “манифесте” выражались ненависть к мигрантам, риторика белого превосходства. Заявление террориста содержало крайне радикальные высказывания, неонацистскую символику. Себя Таррант называл “эко-фашистом”.

“Манифест” был опубликован в социальных сетях и отправлен в канцелярию премьер-министра Джасинды Ардерн незадолго до начала стрельбы. Впоследствии власти Новой Зеландии запретили его распространение.

Во время атаки на мечети на снаряжении террориста была нарисована нацисткая и неонацисткая символика.

Известно, что Таррант родился в австралийском штате Новый Южный Уэльс, городе Графтоне. Его отец был рабочим, мать – учительница.

После смерти отца в 2010 году Таррант бросил работу и путешествовал по Азии и Европе.

Он переехал в Новую Зеландию в 2017 году и начал планировать террористические атаки на мусульманское сообщество.