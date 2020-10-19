Об этом пишет Newshub.
В настоящее время в Палате общин Великобритании, состоящей из 650 членов, 45 открытых гомосексуалов (то есть 7%). В Новой Зеландии – 9,16%.
Сейчас у лейбористов семь представителей ЛГБТК+ сообщества, у зеленых – четыре – обе партии увеличились вдвое с момента последних выборов.
В Национальной партии 35 членов, ни один из которых не является открытым геем.
В июне бывший лидер Национальной партии Тодд Мюллер заявил, что обеспечение представителя ЛГБТКИ + не является предметом особого внимания.
“Это не то, на чем я особо сосредоточен, чтобы мы нашли кого-то, кто может представлять или не представлять ЛГБТИ-сообщество”, – сказал Мюллер AAP.
Среди ЛГБТК+ лейбористов – министр финансов Грант Робертсон и депутат парламента Манурева Луиза Уолл, которая представила законопроект о легализации однополых браков в 2012 году.
В число открытых геев-лейбористов входят недавно избранный депутат от Веллингтона Аиша Верралл и депутат от Норткота Шанан Халберт.
В числе первых двух квир-депутатов от зеленых – Ян Логи и Хлое Сварбрик, которые в субботу одержали беспрецедентную победу в электорате Центрального Окленда.
К паре присоединились уверенные Элизабет Керекере и Рикардо Менендес Марч, набравшие 7,3 процента голосов партии, благодаря успеху в ночь выборов зеленых.
Около 40 процентов депутатов от Партии зеленых – представители радужного сообщества.
Специальные голоса, которые могут быть возвращены и подсчитаны в течение 10 дней после дня выборов, означают, что количество представительств ЛГБТК+ в Палате представителей все еще может измениться.
Специальные голоса включают голоса, отданные избирателями за границей, по почте, заключенными, находящимися под следствием, и заключенными, приговоренными к сроку менее трех лет.
Если Партия зеленых потеряет свои девять и десять мест, которые в настоящее время занимают члены радужного сообщества Керекере и Менендес, нынешнее представительство ЛГБТК+ в парламенте может уменьшиться.
Это изменение снизится с 11 до девяти членов (или 7,5%). Если это произойдет, Новая Зеландия сохранит мировой рекорд, оставаясь выше Великобритании на 7%.
После специального подсчета голосов в 2017 году Национальная партия потеряла два места, лейбористы – одно, а зеленые получили два.
В 2009 году парламент назвал один из своих 11 залов заседаний комитета “Радужной комнатой”, посвятив ее геям, лесбиянкам и трансгендерам из Новой Зеландии.
- Ранее сообщалось, что в новосозданном правительстве Бельгии впервые среди всех стран Евросоюза должность вице-премьера заняла женщина-трансгендер.