Об этом пишет Newshub.

В настоящее время в Палате общин Великобритании, состоящей из 650 членов, 45 открытых гомосексуалов (то есть 7%). В Новой Зеландии – 9,16%.

Сейчас у лейбористов семь представителей ЛГБТК+ сообщества, у зеленых – четыре – обе партии увеличились вдвое с момента последних выборов.

В Национальной партии 35 членов, ни один из которых не является открытым геем.

В июне бывший лидер Национальной партии Тодд Мюллер заявил, что обеспечение представителя ЛГБТКИ + не является предметом особого внимания.

“Это не то, на чем я особо сосредоточен, чтобы мы нашли кого-то, кто может представлять или не представлять ЛГБТИ-сообщество”, – сказал Мюллер AAP.

Среди ЛГБТК+ лейбористов – министр финансов Грант Робертсон и депутат парламента Манурева Луиза Уолл, которая представила законопроект о легализации однополых браков в 2012 году.

В число открытых геев-лейбористов входят недавно избранный депутат от Веллингтона Аиша Верралл и депутат от Норткота Шанан Халберт.

В числе первых двух квир-депутатов от зеленых – Ян Логи и Хлое Сварбрик, которые в субботу одержали беспрецедентную победу в электорате Центрального Окленда.

К паре присоединились уверенные Элизабет Керекере и Рикардо Менендес Марч, набравшие 7,3 процента голосов партии, благодаря успеху в ночь выборов зеленых.

Около 40 процентов депутатов от Партии зеленых – представители радужного сообщества.

Специальные голоса, которые могут быть возвращены и подсчитаны в течение 10 дней после дня выборов, означают, что количество представительств ЛГБТК+ в Палате представителей все еще может измениться.

Специальные голоса включают голоса, отданные избирателями за границей, по почте, заключенными, находящимися под следствием, и заключенными, приговоренными к сроку менее трех лет.

Если Партия зеленых потеряет свои девять и десять мест, которые в настоящее время занимают члены радужного сообщества Керекере и Менендес, нынешнее представительство ЛГБТК+ в парламенте может уменьшиться.

Это изменение снизится с 11 до девяти членов (или 7,5%). Если это произойдет, Новая Зеландия сохранит мировой рекорд, оставаясь выше Великобритании на 7%.

После специального подсчета голосов в 2017 году Национальная партия потеряла два места, лейбористы – одно, а зеленые получили два.

В 2009 году парламент назвал один из своих 11 залов заседаний комитета “Радужной комнатой”, посвятив ее геям, лесбиянкам и трансгендерам из Новой Зеландии.