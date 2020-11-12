В Новой Зеландии на выборах птицы года зарегистрировали более 1500 фальсифицированных голосов.

Об этом пишет CNN.

Так, рано утром в понедельник на ежегодных выборах птиц в стране было подано более 1500 фальсифицированных голосов, которые ненадолго подтолкнули киви-пятнистого к вершине списка лидеров.

По словам представителя избирательной комиссии Лоры Кеоун, голоса были поданы с использованием поддельных адресов электронной почты, которые были привязаны к одному и тому же IP-адресу в Окленде, самом густонаселенном городе Новой Зеландии.

“Нам повезло, что мы заметили этого маленького Киви, который пытался украсть дополнительные 1500 голосов под покровом темноты. Но ему придется играть по правилам, как и всем остальным птицам, чтобы выиграть соревнование”, – отметила она.

Конкурс “Птица года Новой Зеландии” проводится с 2005 года и был учрежден организацией Forest and Bird для того, чтобы побудить новозеландцев узнавать о местных птицах и вдохновить их на помощь в защите дикой природы страны.