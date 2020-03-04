Об этом сообщают #Буквы, ссылаясь на собственные источники.

В частности, на данный момент не определено, кто возглавит Министерство культуры Украины, Министерство образования и науки, Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экономики.

Кроме того, вакантной остается должность вице-премьер-министра.

Следует отметить, что ранее четверо кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в новом правительстве.

В частности, руководитель КБ “Луч” Олег Коростелев отказался от поста министра промышленного развития и оборонного комплекса.

Нынешний министр экономического развития Тимофей Милованов решил не возглавлять Министерство агропромышленного комплекса.

Экономист Роман Жуковский отказался от предложения стать министром экономики.

Кроме того, бывший министр топлива и энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.