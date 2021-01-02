В новогоднюю ночь патрульные поймали сотни пьяных водителей

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Отмечается, что 1 января на спецлинию 102 поступило 7294 вызова. Патрульные составили 267 административных протоколов на водителей, которые водили автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что 13 июля прошлого года нардепы поддержали в первом чтении президентский законопроект об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. В частности, предусматривается наказание нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права управления на срок от 3 до 10 лет.
- Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение новых штрафов за перегруженные фуры и отказ от габаритно-весового контроля.
- Нардепы от “Слуги народа” зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о запрете наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах и железнодорожных переездах.