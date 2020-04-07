Об этом Скороход сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что внефракционный народный депутат Анна Скороход заболела COVID-19.

“11 день карантина — чувствую себя хорошо. 12 – повторный тест положительный, хотя чувствую себя нормально, но положительный не только у меня, но и у Малыша…у него самочувствие плохое, едем по скорой в инфекционное отделение. С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков”, – написала нардеп.

Скороход отметила, что на 15 день симптомов ее состояние отнюдь не улучшилось.

“Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, на 15 день от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим как будет дальше… 15 день — вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно — не миф”, – подчеркнула она.