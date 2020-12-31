В новых Tesla Model S и Model X появится фронтальная камера

Разработчики Tesla решили добавить к автомобилям Model S и Model X камеру, направленную на водителя.

Об этом пишет издание Electrek.

Отмечается, что о необходимости использования фронтальной камеры, направленной на водителя автомобиля говорили многие разработчики систем автоматизации процесса вождения. Компания Илона Маска решила прислушаться к советам.

Так, Tesla установила внутреннюю камеру в Model 3 и Model Y. В то же время старшие автомобили Model S и Model X получат ее после запланированного обновления.

Несколько месяцев назад Tesla притормозила производство электромобилей Model S и Model X, но потом передумала и решила обновить модели. Заказчикам сообщили, что купленные заранее Model S и Model X прибудут позже и окажутся дороже.

Разработчики изменили программное обеспечение электромобилей этого типа. В частности, отмечается наличие внутри салона камеры, направленной на водителя. Камера позволяет следить за поведением водителя, главная ее задача – определять степень усталости и невнимательности человека, которые могут представлять угрозу для безопасности движения. Пока применение камеры осуществляется в экспериментальных целях, но со временем она станет постоянной деталью автомобиля.

Глава компании Илон Маск заявил, что камера будет выполнять “охранные функции”. Кроме того, камеры будут осуществлять биометрическую аутентификацию владельца, что сделает невозможным кражи автомобилей.

В праздничном обновлении программного обеспечения 2020.48.26 у электрокаров Tesla появилась возможность использовать автомобиль как портативную колонку.