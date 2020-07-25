Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Ребенок играл в песочнице возле дома, по адресу ул. Азатлыкъ, 8. В последний раз его видели 24 июля.

Мальчик был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые шлепанцы.

Отмечается, что к полночи на месте поисков Мусы собрались около 700 человек. Люди разошлись в радиусе 5 км от поселка. Сейчас поиски продолжаются.