В гражданской сети "Опора" объяснили перечень действий, которые должны привести к выборам нового городского главы Харькова после смерти избранного мэра Геннадия Кернеса.

Об этом сообщила пресс-служба “Опоры”.

Так, согласно ч. 2 ст. 42 ЗУ “О местном самоуправлении” в случае смерти городского головы его полномочия осуществляет секретарь городского совета. Секретарь городского совета временно осуществляет указанные полномочия с момента досрочного прекращения полномочий мэра и до момента начала полномочий городского головы, избранного на внеочередных выборах в соответствии с законом, или до дня открытия первой сессии соответствующего городского совета, избранного на очередных местных выборах.

Часть 3 этой же статьи предусматривает, что не позднее чем на 15-й день после смерти городского головы лицо, которое осуществляет его полномочия обращается в Верховную Раду Украины с ходатайством о назначении внеочередных выборов городского головы.

Такое ходатайство Верховная Рада рассматривает не позднее, чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего городского головы, о чем Парламент согласно ч. 3 ст. 194 Избирательного кодекса принимает соответствующее решение.

Вместе с тем, согласно п. 1 ч. 11 ст. 79 ЗУ “О местном самоуправлении” днем досрочного прекращения полномочий городского головы в результате смерти является день принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт.

Таким образом, согласно этому законодательному положению 90-дневный срок для принятия решения о внеочередных выборах исчисляется со дня принятия соответствующего решения о заключении факта смерти к сведению.

Однако, этим законодательным положением не определены сроки, в пределах которых он обязан принять такое решение, а, следовательно, поэтому может затягиваться процесс назначения Верховной Радой Украины внеочередных выборов городского головы.

В то же время, согласно части 1 статьи 5 Избирательного кодекса внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные выборы проводятся дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

При этом, они назначаются не позднее, чем за 60 дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня внеочередных местных выборов.

Поэтому, если Верховная Рада не примет соответствующего решения о внеочередных выборах до конца января 2021 года (за 60 дней до 28 марта), внеочередные выборы могут быть назначены уже на последнее воскресенье октября.

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.