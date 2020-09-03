В ОПЗЖ заявили, что суд обязал открыть очередное уголовное производство против Турчинова и Порошенко

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.
Так, народные депутаты от “ОПЗЖ” Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой обращение, в котором заявили, что в 2014 году Турчинов и Порошенко “скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников Л/ДНР, а информация о его принятии была удалена с сайта Верховной Рады”.
“По мнению депутатов, такие действия привели к невыполнению пункта 5 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Это привело к срыву мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины и продолжению боевых действий”, – считают в “ОПЗЖ”.
Эту информацию генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала “соображениями и допущениями”.
Но 26 августа 2020 года Печерский районный суд Киева рассмотрел и полностью удовлетворил жалобу на бездействие генерального прокурора, который не внес сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований.
“Генпрокуратура обязана внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование по этим фактам в отношении А. Турчинова и П. Порошенко за саботаж выполнения Минских соглашений”, – заявили в “ОПЗЖ”.
- В декабре Государственное бюро расследование открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины, лидером партии “Европейская солидарность” Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.