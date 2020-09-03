В ОПЗЖ заявили, что суд обязал открыть очередное уголовное производство против Турчинова и Порошенко

В партии "Оппозиционная платформа — За життя" заявили, что Печерский районный суд Киева обязал Офис Генерального прокурора открыть очередное уголовное производство против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны и бывшего спикера Парламента Александра Турчинова и пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Так, народные депутаты от “ОПЗЖ” Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой обращение, в котором заявили, что в 2014 году Турчинов и Порошенко “скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников Л/ДНР, а информация о его принятии была удалена с сайта Верховной Рады”.

“По мнению депутатов, такие действия привели к невыполнению пункта 5 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Это привело к срыву мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины и продолжению боевых действий”, – считают в “ОПЗЖ”.

Эту информацию генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала “соображениями и допущениями”.

Но 26 августа 2020 года Печерский районный суд Киева рассмотрел и полностью удовлетворил жалобу на бездействие генерального прокурора, который не внес сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований.

“Генпрокуратура обязана внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование по этим фактам в отношении А. Турчинова и П. Порошенко за саботаж выполнения Минских соглашений”, – заявили в “ОПЗЖ”.