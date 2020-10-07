Об этом свидетельствует отчет Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
“По последним данным, в неподконтрольных правительству районах зарегистрировано 4888 подтвержденных случаев заболевания, в том числе 265 случаев смерти”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в ОРДЛО госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более продолжительным, а система охраны здоровья вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных.
- По состоянию на среду, 7 октября, в Украине подтверждено 4753 новых случая коронавируса COVID-19, что является рекордным суточным показателем с начала вспышки в нашей стране.