В Пакистане в результате наводнения всего за три дня погибли 90 человек

Об этом сообщает The Guardian.
По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, 31 человек погиб в южной провинции Синд, 23 человека погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва, 15 смертей были зарегистрированы в юго-западной провинции Белуджистан и 8 – в провинции Пенджаб. Еще 13 человек погибли в других местах на севере страны.
Кроме того, в результате наводнения были повреждены не менее тысячи домов по всему Пакистану. Также на улицах Карачи многие автомобили оказались на половину в воде.
Ожидается, что на этой неделе дожди продолжатся.
- В результате тропического шторма Исайя, который пронесся через штаты США на Атлантическом побережье, погибли пять человек.