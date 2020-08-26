В Пакистане в результате наводнения всего за три дня погибли 90 человек

В Пакистане в результате наводнения, вызванного муссонными дождями, всего за три дня погибли, по меньшей мере, 90 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, 31 человек погиб в южной провинции Синд, 23 человека погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва, 15 смертей были зарегистрированы в юго-западной провинции Белуджистан и 8 – в провинции Пенджаб. Еще 13 человек погибли в других местах на севере страны.

Кроме того, в результате наводнения были повреждены не менее тысячи домов по всему Пакистану. Также на улицах Карачи многие автомобили оказались на половину в воде.

Ожидается, что на этой неделе дожди продолжатся.