Covid-19 Украина

обновлено 26.08.2020 в 13:01

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В Пакистане в результате наводнения всего за три дня погибли 90 человек

В Пакистане в результате наводнения, вызванного муссонными дождями, всего за три дня погибли, по меньшей мере, 90 человек.

Среда, 26 августа 2020, 13:22

Об этом сообщает The Guardian.

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, 31 человек погиб в южной провинции Синд, 23 человека погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва, 15 смертей были зарегистрированы в юго-западной провинции Белуджистан и 8 – в провинции Пенджаб. Еще 13 человек погибли в других местах на севере страны.

Кроме того, в результате наводнения были повреждены не менее тысячи домов по всему Пакистану. Также на улицах Карачи многие автомобили оказались на половину в воде.

Ожидается, что на этой неделе дожди продолжатся.

Фото: The Guardian

Фото: AFP

  • В результате тропического шторма Исайя, который пронесся через штаты США на Атлантическом побережье, погибли пять человек.
Теги: загиблі, дожди, повені, Пакистан

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