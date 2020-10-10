Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующее решение приняло в пятницу, 9 октября, управление телекоммуникаций Пакистана (PTA).

В ведомстве объяснили, что запрет вызван “жалобами различных слоев общества на аморальный и непристойный контент в приложении для обмена видео TikTok”.

В управлении уточнили, что готовы пересмотреть свое решение после того, как TikTok отфильтрует контент (если появится механизм для его модерации).

Представители TikTok уже заверили, что “поддерживают регулярную связь с PTA” и сотрудничают с управлением для решения проблемы. В компании отметили, что намерены соблюдать закон на рынках, где работают.

В Пакистане до запрета было около 20 млн активных пользователей TikTok в месяц. Это было третье самое загружаемое приложение в стране после WhatsApp и Facebook за последние 12 месяцев.

Решение о блокировке TikTok было принято после того, как функционированием приложения заинтересовался премьер-министр страны Имран Хан. Он дал указание соответствующим органам приложить усилия для блокировки “аморального контента”.

В прошлом месяце управление телекоммуникаций Пакистана заблокировало пять приложений для знакомств, в том числе Tinder и Grindr.

Блокировку TikTok правозащитники в Пакистане расценили как попытку ограничить свободный поток информации в Интернете.