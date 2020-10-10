Об этом сообщает агентство Reuters.
Соответствующее решение приняло в пятницу, 9 октября, управление телекоммуникаций Пакистана (PTA).
В ведомстве объяснили, что запрет вызван “жалобами различных слоев общества на аморальный и непристойный контент в приложении для обмена видео TikTok”.
В управлении уточнили, что готовы пересмотреть свое решение после того, как TikTok отфильтрует контент (если появится механизм для его модерации).
Представители TikTok уже заверили, что “поддерживают регулярную связь с PTA” и сотрудничают с управлением для решения проблемы. В компании отметили, что намерены соблюдать закон на рынках, где работают.
В Пакистане до запрета было около 20 млн активных пользователей TikTok в месяц. Это было третье самое загружаемое приложение в стране после WhatsApp и Facebook за последние 12 месяцев.
Решение о блокировке TikTok было принято после того, как функционированием приложения заинтересовался премьер-министр страны Имран Хан. Он дал указание соответствующим органам приложить усилия для блокировки “аморального контента”.
В прошлом месяце управление телекоммуникаций Пакистана заблокировало пять приложений для знакомств, в том числе Tinder и Grindr.
Блокировку TikTok правозащитники в Пакистане расценили как попытку ограничить свободный поток информации в Интернете.
- В августе президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.
- TikTok подала в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.
- В сентябре стало известно, что китайская частная холдинговая компания ByteDance выбрала Oracle Corp. в качестве партнера, чтобы попытаться спасти американский бизнес TikTok.
- Президент Дональд Трамп одобрил соглашение, которое позволит китайскому приложению для обмена видео TikTok продолжить работу в США.