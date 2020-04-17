Об этом сообщает CNN.

Смотритель парка Ричард Соури заметил как львы разлеглись на дороге во время патрулирования парка. С 25 марта он закрыт на карантин, но Соури продолжает работать.

“Лежать на дороге в дневное время необычно, потому что в нормальных условиях там было бы движение, из-за этого они прячутся в кустах. Они просто занимают места, которые обычно избегают, когда есть туристы. Люди должны помнить, что КНП все еще является в значительной степени дикой областью, и в отсутствие людей дикая природа более активна”, – рассказал CNN представитель парка Исаак Фахала.

Кроме того, остальные животные на фоне отсутствия туристов также чувствуют себя прекрасно.