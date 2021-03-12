Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

72-летний король был лидером крупнейшей этнической группы Южной Африки и влиятельным традиционным правителем.

На прошлой неделе он был госпитализирован в больницу в Квазулу-Натале для наблюдения за течением диабета, которым он болел.

Король Гудвилл Звелитини правил зулусским народом в соответствии с пунктом о традиционном лидерстве республиканской конституции Южной Африки. Он стал королем после смерти своего отца Киприана Бекузулу в 1968 году.

После своего 21-го дня рождения и первого брака Звелитини был коронован в качестве восьмого монарха зулусов на традиционной церемонии в Нонгоме 3 декабря 1971 года, в которой приняли участие 20 000 человек. По состоянию на 2018 год у короля Гудвилла Звелитини насчитывалось шесть жен и 28 детей.

Справка. Зулусы — африканский этнос численностью около 10 млн человек, обитающий в основном в провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике. Небольшие группы зулусов проживают также в Эсватини, Лесото, Зимбабве, Замбии и Мозамбике. Зулусское королевство сыграло важную роль в истории нынешней ЮАР в XIX и XX веках. В эпоху апартеида зулусы в ЮАР, будучи крупнейшей этнической группой, рассматривались как граждане второго сорта.