В Париже (Франция) полиция задержала мужчину, который без снаряжения попытался взобраться на самый высокий в городе небоскреб – Башню Монпарнас (Tour Montparnasse).

Об этом сообщает агентство AFP.

Инцидент произошел в пятницу, 18 сентября.

Мужчина взбирался по стене 210-метрового небоскреба без альпинистского снаряжения и какой-либо страховки.

Он начал свое восхождение вечером и был задержан около 20:00.

На видео с места инцидента запечатлен смельчак, одетый в короткие штаны и белую футболку, который поднимается по стеклянной стене здания.

Когда к небоскребу прибыли спасатели, мужчина находился на полпути к вершине. Спасатели спустились к нарушителю на веревке, а впоследствии передали его полицейским, сообщает Le Parisien.

По данным СМИ, задержанный – поляк Марчин Банот (известный также как “польский Человек-Паук”).

Подъем на Башню Монпарнас – не первая его попытка вскарабкаться на небоскреб без страховки. В июне 2019 года он поднялся таким же образом на варшавский отель Marriott.

Un type grimpe la tour #montparnasse en ce moment sans être assuré. On ne parvient pas a distinguer s’il a un masque. pic.twitter.com/ze1JEV9Xie — bulldozzorr (@Bulldozzorr) September 18, 2020

СПРАВКА. Башня Монпарнас — небоскреб, расположенный в 15-м округе Парижа. Высота небоскреба — 210 м. Это самое высокое здание в городе и второе по высоте здание Парижского региона.

Строительство небоскреба велось с 1969 по 1972 годы.

Башня Монпарнас — единственный небоскреб, расположенный внутри городской черты Парижа, а не в его пригородах.

На верхних этажах здания открыты кафе, сувенирный магазин и обзорная площадка, откуда открывается панорамный вид на большую часть города.