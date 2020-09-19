Об этом сообщает агентство AFP.
Инцидент произошел в пятницу, 18 сентября.
Мужчина взбирался по стене 210-метрового небоскреба без альпинистского снаряжения и какой-либо страховки.
Он начал свое восхождение вечером и был задержан около 20:00.
На видео с места инцидента запечатлен смельчак, одетый в короткие штаны и белую футболку, который поднимается по стеклянной стене здания.
Когда к небоскребу прибыли спасатели, мужчина находился на полпути к вершине. Спасатели спустились к нарушителю на веревке, а впоследствии передали его полицейским, сообщает Le Parisien.
По данным СМИ, задержанный – поляк Марчин Банот (известный также как “польский Человек-Паук”).
Подъем на Башню Монпарнас – не первая его попытка вскарабкаться на небоскреб без страховки. В июне 2019 года он поднялся таким же образом на варшавский отель Marriott.
— Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) September 18, 2020
Un type grimpe la tour #montparnasse en ce moment sans être assuré. On ne parvient pas a distinguer s’il a un masque. pic.twitter.com/ze1JEV9Xie
— bulldozzorr (@Bulldozzorr) September 18, 2020
СПРАВКА. Башня Монпарнас — небоскреб, расположенный в 15-м округе Парижа. Высота небоскреба — 210 м. Это самое высокое здание в городе и второе по высоте здание Парижского региона.
Строительство небоскреба велось с 1969 по 1972 годы.
Башня Монпарнас — единственный небоскреб, расположенный внутри городской черты Парижа, а не в его пригородах.
На верхних этажах здания открыты кафе, сувенирный магазин и обзорная площадка, откуда открывается панорамный вид на большую часть города.
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