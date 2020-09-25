В пятницу, 25 сентября, в Париже по меньшей мере два человека получили ранения во время нападения, произошедшего у здания бывшей редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нападение произошло утром в 11-м округе Парижа, вблизи бульвара Ришара Ленуара, где раньше находилась редакция Charlie Hebdo.

По словам очевидцев, мужчина с ножом (согласно некоторым сообщениям, с мачете) напал на прохожих.

Изначально премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщал о четырех пострадавших. Однако впоследствии эти данные были уточнены.

Согласно информации французского издания Le Figaro, двое раненых – мужчина и женщина – являются сотрудниками информационного агентства “Premières Lignes” (помещение которого находится рядом с бывшим офисом Charlie Hebdo). Ранения являются серьезными.

“Двое коллег курили у здания, на улице. Я услышал крики. Я подошел к окну и увидел, что одного из моих коллег, залитого кровью, преследует мужчина с мачете на улице”, – сообщил в комментарии СМИ один из сотрудников “Premières Lignes”, которого цитирует агентство ВВС.

После инцидента жителям города было рекомендовано избегать района, где произошла атака.

🛑🛑 Très gros dispositif policier déployé dans le 11eme. Attaque à l’arme blanche non loin des locaux de Charlie Hebdo. A suivre pic.twitter.com/CMO4pN1jRV — Sami Sfaxi (@Sfaxi_Sami) September 25, 2020

Paul Moreira, journaliste à Première Ligne: “Nous avons deux blessés, dont un grave” pic.twitter.com/lHebt1m9FM — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020

🔴 EN DIRECT, attaque près des locaux de Charlie Hebdo, suivez nos dernières informations https://t.co/RoQ5oN1QhI — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020

Известно, что нападавший и его вероятный сообщник скрылись с места происшествия.

Позже появилась информация, что одного из подозреваемых задержали в близлежащем районе. На его одежде обнаружили следы крови. Мотивы злоумышленника устанавливаются.

Сообщается также об аресте второго подозреваемого. Согласно предварительным данным, задержанный имеет индо-пакистанское происхождение.

На месте нападения было найдено орудие преступления (согласно различным данным это мачете или нож для разделки мяса).

Расследование инцидента ведет отдел полиции по борьбе с терроризмом. Расследование начато по факту “попытки убийства в связи с террористической деятельностью”.

EN DIRECT – Les mesures de précaution levées dans les établissements scolaires des 11ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris https://t.co/cH6iaQw1FQ pic.twitter.com/kd2CBrA58g — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020

Стоит отметить, что сейчас во Франции проходит суд по делу о террористической атаке на бывший офис сатирического издания Charlie Hebdo в 2015 году. Атаке предшествовала публикация карикатур на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 сотрудников издания.

Обвинения в причастности к серии терактов в Париже в 2015 году предъявлены 14 лицам.

После нападения в редакции Charlie Hebdo заявили, что больше не будут публиковать карикатуры на Мухаммеда. Однако накануне начала суда над соучастниками теракта издание все же сделало это, после чего получило угрозы от неизвестных.