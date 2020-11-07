В Париже неизвестные ограбили квартиру саудовской принцессы на €600 тысяч.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на информацию источника, близкого к делу.

47-летняя принцесса, имя которой не разглашается, не была в своей квартире с августа. Но по возвращению она обнаружила пропажу сумок, часов, украшений и меха на сумму около 600 000 евро.

Отмечается, что из-за шока принцесса была госпитализирована и пока не обращалась в полицию.

По словам источника, воры проникли в квартиру, расположенную недалеко от элитного проспекта Георга V в самом центре французской столицы, без взлома.