Полиция Парижа (Франция) оштрафовала более 110 посетителей ресторана за нарушение карантинных мер по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 апреля в девятнадцатом округе французской столицы.

Правоохранители получили жалобу местных жителей на шум в ночное время.

Прибыв на место, они обнаружили ресторан, работающий нелегально, несмотря на действующие в стране ограничения.

Оказалось, что внутри заведения проходило мероприятие, в которой принимали участие более 110 человек.

В итоге всех посетителей оштрафовали за незаконное собрание во время действия карантина. В то же время организатора мероприятия и управляющего заведением задержали.

“Сотрудники полиции прибыли к ресторану в 19-м округе Парижа, куда их вызвали из-за жалоб на шум в ночное время. Они положили конец собранию более 110 человек. Гостей оштрафовали за несоблюдение карантинных мер. Организатор и менеджер арестованы”, – говорится в сообщении полиции.

Как пишет Reuters, рестораны, бары и кафе во Франции сейчас закрыты из-за карантина. В стране наблюдается новый всплеск заболеваний коронавирусом.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент нарушения карантинных ограничений в Париже.

Так, в начале апреля полиция Парижа начала расследование после того, как в Сеть попала видеозапись из роскошного подпольного ресторана, где посетители пренебрегали карантинными ограничениями.

Репортаж, снятый скрытой камерой, обнародовал телеканал M6. На видео были запечатлены персонал и посетители заведения, которые не носили маски и не соблюдали требуемую дистанцию. Отмечалось, что съемки, вероятно, велись в заведении “Palais Vivienne”.

Собеседник журналистов утверждал на камеру, что ресторан посещали также министры. В правительстве поспешили опровергнуть, что его члены бывали в ресторане во время карантина.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire…Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Это видео стало вирусным и породило хэштег в Twitter #OnVeutLesNoms – “Мы хотим знать имена”. Как сообщает агентство ВВС, во Франции действуют штрафы за нарушение локдауна – например, год тюрьмы и 15 000 евро за то, что нарушитель подвергает риску здоровье и жизнь других людей. Кроме того, 135 евро за нарушение комендантского часа и еще 135 евро за отсутствие маски.

Согласно последним данным, во Франции зарегистрировано более 5 миллионов случаев заражения коронавирусом и свыше 98 тысяч летальных исходов.