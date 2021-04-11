Об этом сообщает международное агентство Reuters.
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 апреля в девятнадцатом округе французской столицы.
Правоохранители получили жалобу местных жителей на шум в ночное время.
Прибыв на место, они обнаружили ресторан, работающий нелегально, несмотря на действующие в стране ограничения.
Оказалось, что внутри заведения проходило мероприятие, в которой принимали участие более 110 человек.
В итоге всех посетителей оштрафовали за незаконное собрание во время действия карантина. В то же время организатора мероприятия и управляющего заведением задержали.
“Сотрудники полиции прибыли к ресторану в 19-м округе Парижа, куда их вызвали из-за жалоб на шум в ночное время. Они положили конец собранию более 110 человек. Гостей оштрафовали за несоблюдение карантинных мер. Организатор и менеджер арестованы”, – говорится в сообщении полиции.
Как пишет Reuters, рестораны, бары и кафе во Франции сейчас закрыты из-за карантина. В стране наблюдается новый всплеск заболеваний коронавирусом.
Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент нарушения карантинных ограничений в Париже.
Так, в начале апреля полиция Парижа начала расследование после того, как в Сеть попала видеозапись из роскошного подпольного ресторана, где посетители пренебрегали карантинными ограничениями.
Репортаж, снятый скрытой камерой, обнародовал телеканал M6. На видео были запечатлены персонал и посетители заведения, которые не носили маски и не соблюдали требуемую дистанцию. Отмечалось, что съемки, вероятно, велись в заведении “Palais Vivienne”.
Собеседник журналистов утверждал на камеру, что ресторан посещали также министры. В правительстве поспешили опровергнуть, что его члены бывали в ресторане во время карантина.
Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire…Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.
🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ
— M6info (@m6info) April 2, 2021
Это видео стало вирусным и породило хэштег в Twitter #OnVeutLesNoms – “Мы хотим знать имена”. Как сообщает агентство ВВС, во Франции действуют штрафы за нарушение локдауна – например, год тюрьмы и 15 000 евро за то, что нарушитель подвергает риску здоровье и жизнь других людей. Кроме того, 135 евро за нарушение комендантского часа и еще 135 евро за отсутствие маски.
Согласно последним данным, во Франции зарегистрировано более 5 миллионов случаев заражения коронавирусом и свыше 98 тысяч летальных исходов.
- В марте 2020 Франция усилила карантин. По всей стране закрыли кафе, рестораны и большинство магазинов.
- 17 октября 2020 в Париже была введена ночная комендантский час. Улицы, где расположены бары и кафе, опустели.