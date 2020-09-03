14 человек, которых обвиняют в причастности к серии терактов в Париже в 2015, начавшихся с атак на офисы французского сатирического журнала Charlie Hebdo, предстали перед судом.

Об этом сообщает CNN.

В Париже началось судебное рассмотрение дела о серии терактов в Париже и пригороде, которые произошли в январе 2015 года, начались с нападений на офисы французского сатирического журнала Charlie Hebdo и закончились захватом заложников в кошерном супермаркете.

14 лицам было предъявлено обвинение в участии в преступном террористическом объединении и предоставлении материально-технической поддержки террористам — братьям Саиду и Шерифу Куачи и их сообщнику Амеди Кулибали, которые были убиты во время перестрелки с полицией.

Перед судом предстанут 11 человек, которые с момента задержания находились под стражей. Еще трех фигурантов дела, которые бежали в Сирию через несколько дней после терактов, будут судить заочно. Среди них — жена Амеди Кулибали.

Французские судьи по борьбе с терроризмом рекомендовали начать судебный процесс еще в 2019 году. Однако согласно французскому законодательству все обвиняемые могли обжаловать решение о начале судебного разбирательства.

Ожидается, что судебный процесс будет проходить в условиях усиленной безопасности в Уголовном суде Парижа и продлится 49 дней. Для дачи показаний будут вызваны 144 свидетеля.

В случае признания виновными нескольким подсудимым грозит наказание до 20 лет. По меньшей мере одному фигуранту дела грозит пожизненное заключение.

Как происходили теракты?

Террористический акт в редакции Charlie Hebdo произошел 7 января 2015 в Париже. Он стал началом ряда нападений во Франции, которые происходили с 7 по 9 января. Ответственность за них взяли на себя боевики террористической организации “Аль-Каида на Аравийском полуострове” и “Исламское государство”.

День первый

Утром 7 января брать Саид и Шериф Куаши, вооруженные автоматами, пистолетами, пистолетами-пулеметами гранатометом и помповым дробовиком приехали к дому по улице Аппера, где находится архив еженедельника Charlie Hebdo. Поняв, что ошиблись адресом, террористы узнали у двоих местных жителей местонахождение редакции Charlie Hebdo (она находится на той же улице), после чего застрелили одного из них.

Ворвавшись в офис редакции террористы убили одного человека в приемной на первом этаже. Впоследствии они поднялись на второй этаж, где в это время проходило совещание редакции. Там они застрелили главного редактора издания и открыли огонь в сторону других сотрудников редакции. Стрельба продолжалась около 10 минут. Всего в ходе нападения на редакцию были убиты 12 человек, ранены 11.

Когда террористы уже покидали здание, их встретили правоохранители, приехавшие на вызов о стрельбе. Между правоохранителями и террористами началась перестрелка, во время которой никто не пострадал.

Террористы начали бегство. На одной из улицы они встретили полицейского, на которого совершили нападение и застрелили. Впоследствии они оставили свой автомобиль, силой отобрали другой и скрылись.

День второй

Через несколько часов после теракта в редакции Сharlie Hebdo Амеди Кулибали, который поддерживал связь с братьями Куаши, открыл огонь из пистолета в парке в городе в 10 километрах к юго-западу от Парижа. Он тяжело ранил мужчину, совершавшего пробежку.

8 января 2015 Кулибали застрелил сотрудницу полиции и ранил сотрудника дорожной службы в городе Монруж к югу от Парижа, а потом исчез.

День третий

9 января около 13 часов Кулибали, вооруженный автоматическим оружием, захватил магазин кошерных продуктов у Венсенских ворот в Париже.

Нападавший взял в заложники 15 человек и заявил, что убьет их, если полиция начнет штурм здания, где скрывались братья Куаши. Во время захвата магазина погибло 4 человека. Нападавший был ликвидирован во время штурма магазина спецназом.

Ликвидация террористов

Вечером с 7 на 8 января полиция провела спецоперацию в Реймсе, целью которой было взятие проб ДНК и отпечатков пальцев предполагаемых террористов. Тогда были арестованы 7 человек — знакомые и родственники нападавших.

9 января братья Куаши спрятались в здании типографии в промышленной зоне города Даммартен-ан-Гоэль. Был взят заложник — сотрудник типографии. Еще один сотрудник типографии в это время прятался в здании и поддерживал связь с полицией.

В 17 часов правительственные силы начали штурм здания. Братья Куаши выбежали из него и открыли огонь в сторону полицейских. Оба брата были убиты во время перестрелки. Заложник не пострадал и был освобожден. Один правоохранитель был ранен.

Что предшествовало терактам?

Charlie Hebdo, который существует с 1969 года, известен своими сатирическими карикатурами. Среди прочего, еженедельник публиковал карикатуры на ислам и пророка Мухаммеда.

Предполагается, что именно недовольство этими карикатурами стало поводом для нападения на редакцию. В 2016 году главный редактор французского сатирического журнала Charlie Hebdo Лоран Суриссо рассказал, что они отказались от публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.

Реакция Charlie Hebdo на начало судебного процесса

Во вторник, 1 сентября, в Charlie Hebdo объявили, что планируют посвятить выпуск сотрудникам, погибшим во время теракта, а также переиздать скандальные карикатуры с изображением пророка Мухаммеда.

Как пишет France24, редакция журнала заявила, что читатели неоднократно просили напечатать другие карикатуры на Мухаммеда с января 2015 года, однако ранее это было неуместно.

“Мы всегда отказывались сделать это, не потому, что это запрещено (закон позволяет нам это делать), а потому, что для этого требовалась веская причина, причина, которая имеет значение и которая вызывает какие-то дискуссии”, — считают в редакции журнала.

Numéro spécial : Tout ça pour ça. Retrouvez : 👉 Un florilège des charognards du 7 janvier 2015

👉 Procès : la parole aux familles

👉 Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais… Disponible dès demain ! pic.twitter.com/NyiTmva6Kr — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 1, 2020

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение переиздать карикатуры, заявив, что люди во Франции имеют “свободу богохульствовать”.

“Во Франции также существует свобода богохульства, связанная со свободой совести. Итак, с моей точки зрения, я здесь, чтобы защищать все эти свободы. Мне не нужно комментировать выбор журналиста. Я просто должен сказать, что во Франции можно критиковать людей во власти, а можно богохульствовать”, — сказал он.