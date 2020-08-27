Об этом сообщает France24 со ссылкой на премьер-министра Франции Жана Кастекса.

Постановление вступит в силу с пятницы, 28 августа. Подчеркивается, что эта мера будет распространяться даже на тех, кто выходит на пробежку.

“Вирус распространяется по всей стране. Если мы не отреагируем достаточно эффективно, число заболеваний может снова вырасти”, – пояснил Кастекс.

С августа парижане были обязаны носить маски только на некоторых многолюдных улицах. Еще раньше, в июле, жителей столицы обязали надевать защиту в общественном транспорте и закрытых помещениях.