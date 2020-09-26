По факту атаки с ножом у бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже правоохранители задержали семь человек.

Об этом сообщает агентство ВВС со ссылкой на официальных лиц.

Так, в пятницу, 25 сентября, в 11-м округе Парижа мужчина, вооруженный ножом для разделки мяса, ранил двух человек.

Пострадавшие – мужчина и женщина – являются сотрудниками информационного агентства “Premières Lignes” (помещение которого находится рядом с бывшим офисом Charlie Hebdo). Их жизни ничто не угрожает.

Главный подозреваемый, 18-летний мужчина пакистанского происхождения, был задержан недалеко от места происшествия. Известно, что он прибыл во Францию три года тому назад.

Кроме того, были задержаны еще шестеро человек по подозрению в причастности к инциденту. Среди них 33-летний гражданин Алжира, которого арестовали вскоре после атаки.

Пятеро других, предположительно пакистанцев, были позже задержаны во время обыска к северу от Парижа.

Их держат под стражей и допрашивают.

Правоохранители рассматривают атаку как террористический акт.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что это “явный акт исламистского терроризма”. Он отметил, что полиция “недооценила уровень угрозы в этом районе”.

Как сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники в полиции, главный подозреваемый рассказал правоохранителям о мотивах атаки: он был уверен, что нападал на журналистов Charlie Hebdo. Поводом стали сатирические карикатуры на пророка Мухаммеда.

Стоит отметить, что сейчас во Франции проходит суд по делу о террористической атаке на бывший офис сатирического издания Charlie Hebdo в 2015 году. Атаке предшествовала публикация карикатур на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 сотрудников издания.

Обвинения в причастности к серии терактов в Париже в 2015 году предъявлены 14 лицам.

После нападения в редакции Charlie Hebdo заявили, что больше не будут публиковать карикатуры на Мухаммеда. Однако накануне начала суда над соучастниками теракта издание все же сделало это, после чего получило угрозы от неизвестных.