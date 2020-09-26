Об этом сообщает агентство ВВС со ссылкой на официальных лиц.
Так, в пятницу, 25 сентября, в 11-м округе Парижа мужчина, вооруженный ножом для разделки мяса, ранил двух человек.
Пострадавшие – мужчина и женщина – являются сотрудниками информационного агентства “Premières Lignes” (помещение которого находится рядом с бывшим офисом Charlie Hebdo). Их жизни ничто не угрожает.
Главный подозреваемый, 18-летний мужчина пакистанского происхождения, был задержан недалеко от места происшествия. Известно, что он прибыл во Францию три года тому назад.
Кроме того, были задержаны еще шестеро человек по подозрению в причастности к инциденту. Среди них 33-летний гражданин Алжира, которого арестовали вскоре после атаки.
Пятеро других, предположительно пакистанцев, были позже задержаны во время обыска к северу от Парижа.
Их держат под стражей и допрашивают.
Правоохранители рассматривают атаку как террористический акт.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что это “явный акт исламистского терроризма”. Он отметил, что полиция “недооценила уровень угрозы в этом районе”.
Как сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники в полиции, главный подозреваемый рассказал правоохранителям о мотивах атаки: он был уверен, что нападал на журналистов Charlie Hebdo. Поводом стали сатирические карикатуры на пророка Мухаммеда.
Стоит отметить, что сейчас во Франции проходит суд по делу о террористической атаке на бывший офис сатирического издания Charlie Hebdo в 2015 году. Атаке предшествовала публикация карикатур на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 сотрудников издания.
Обвинения в причастности к серии терактов в Париже в 2015 году предъявлены 14 лицам.
После нападения в редакции Charlie Hebdo заявили, что больше не будут публиковать карикатуры на Мухаммеда. Однако накануне начала суда над соучастниками теракта издание все же сделало это, после чего получило угрозы от неизвестных.
- Ранее на главной улице города Марселя во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих. По крайней мере двое пешеходов получили ранения.