Полиция Парижа начала расследование после того, как в Сеть попала видеозапись из роскошного подпольного ресторана, где посетители пренебрегали карантинными ограничениями. Распоряжение провести такое расследование выдал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Об этом сообщает NPR.

Частный французский телеканал M6 распространил в видео с описанием: “Икра, шампанское, меню от лучших шеф-поваров и никаких масок”. Журналист под видом гостя сумел попасть в подпольный ресторан в частном парижском особняке.

На видео видно, как журналист заходит в невзрачное здание, поднимается по лестнице и двери в зал ресторана ему открывает мужчина в галстуке и белых перчатках.

Официант уверяет гостей, что следует чувствовать себя непринужденно, и отмечает, что среди посетителей были министры правительства. Цены в меню начинаются от 160 евро. “Праздничное” меню обойдется 490 евро на человека.

За кадром звучит голос официанта. Он говорит журналисту: “Люди, которые приходят сюда, не носят масок. Только вы переступаете этот порог, болезнь здесь перестает существовать”.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire…Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Пользователи соцсетей рассмотрели внутреннюю обстановку ресторана и отметили, что она очень похожа на Palais Vivienne – особняк времен короля Людовика XIV. Теперь это место принадлежит Пьеру-Жану Шалансону – коллекционеру предметов из Французской империи. Адвокат Шалансона признал, что владелец Palais Vivienne – это человек на видео, который сказал, что министры иногда навещают его, но это был своеобразный юмор и не следует этот комментарий воспринимать буквально.

Это видео стало вирусным и породило хэштег в Twitter #OnVeutLesNoms – “Мы хотим знать имена”. Во Франции действуют штрафы за нарушение локдауна – например, год тюрьмы и 15 000 евро за то, что нарушитель подвергает риску здоровье и жизнь других людей. Кроме того, 135 евро за нарушение комендантского часа и еще 135 евро за отсутствие маски.

Рестораны во Франции закрыты с прошлого года, и сейчас в стране наблюдается новый всплеск заболеваний. Видео из подпольного ресторана вызвало огромное возмущение. Если подтвердится, что министры французского правительства тайно посещают рестораны – это выльется в огромный скандал.

Главный прокурор Парижа Реми Хейтц дал поручение судебной полиции провести расследование “были ли вечера организованы с нарушением санитарных правил, и определить, кто были возможными организаторами и участниками”.

В настоящее время Франция занимает четвертое место в мире по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 – почти 4,9 миллиона.