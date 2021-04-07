Об этом сообщает NPR.

Частный французский телеканал M6 распространил в видео с описанием: “Икра, шампанское, меню от лучших шеф-поваров и никаких масок”. Журналист под видом гостя сумел попасть в подпольный ресторан в частном парижском особняке.

На видео видно, как журналист заходит в невзрачное здание, поднимается по лестнице и двери в зал ресторана ему открывает мужчина в галстуке и белых перчатках.

Официант уверяет гостей, что следует чувствовать себя непринужденно, и отмечает, что среди посетителей были министры правительства. Цены в меню начинаются от 160 евро. “Праздничное” меню обойдется 490 евро на человека.

За кадром звучит голос официанта. Он говорит журналисту: “Люди, которые приходят сюда, не носят масок. Только вы переступаете этот порог, болезнь здесь перестает существовать”.

Пользователи соцсетей рассмотрели внутреннюю обстановку ресторана и отметили, что она очень похожа на Palais Vivienne – особняк времен короля Людовика XIV. Теперь это место принадлежит Пьеру-Жану Шалансону – коллекционеру предметов из Французской империи. Адвокат Шалансона признал, что владелец Palais Vivienne – это человек на видео, который сказал, что министры иногда навещают его, но это был своеобразный юмор и не следует этот комментарий воспринимать буквально.

Это видео стало вирусным и породило хэштег в Twitter #OnVeutLesNoms – “Мы хотим знать имена”. Во Франции действуют штрафы за нарушение локдауна – например, год тюрьмы и 15 000 евро за то, что нарушитель подвергает риску здоровье и жизнь других людей. Кроме того, 135 евро за нарушение комендантского часа и еще 135 евро за отсутствие маски.

Рестораны во Франции закрыты с прошлого года, и сейчас в стране наблюдается новый всплеск заболеваний. Видео из подпольного ресторана вызвало огромное возмущение. Если подтвердится, что министры французского правительства тайно посещают рестораны – это выльется в огромный скандал.

Главный прокурор Парижа Реми Хейтц дал поручение судебной полиции провести расследование “были ли вечера организованы с нарушением санитарных правил, и определить, кто были возможными организаторами и участниками”.

В настоящее время Франция занимает четвертое место в мире по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 – почти 4,9 миллиона.