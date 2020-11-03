Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, сообщает телеканал BFMTV.
По его словам, комендантский час вступит в силу с 21:00 по местному времени. Подробнее об этом должен сообщить глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Пока известно, что меру планируют ввести в Париже и во всем регионе Иль-де-Франс.
“Мы принимаем меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Многие граждане их соблюдают, и для них невыносимо видеть, что другие не следуют этим правилам”, – сказал Габриэль Атталь.
- Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни, власти Франции вводят усиленный карантин, который будет действовать как минимум до 1 декабря.