Власти Франции снова планируют ввести комендантский час в Париже на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, сообщает телеканал BFMTV.

По его словам, комендантский час вступит в силу с 21:00 по местному времени. Подробнее об этом должен сообщить глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Пока известно, что меру планируют ввести в Париже и во всем регионе Иль-де-Франс.

“Мы принимаем меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Многие граждане их соблюдают, и для них невыносимо видеть, что другие не следуют этим правилам”, – сказал Габриэль Атталь.