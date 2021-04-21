У Франції з 24 квітня отримати щеплення від COVID-19 можна буде в паризькому парку розваг "Діснейленд".

Про це повідомляє інформагентство AFP.

Зазначається, що центр вакцинації запрацює в конференц-центрі Disney’s Newport Bay Club, розташованому поруч з готельним комплексом.

Очікується, що отримати ін’єкцію препарату від коронавірусу в ньому зможуть до тисячі осіб на день. Водночас центр буде відкритим лише у вихідні з 9:30 до 17:30. Зауважимо, що інші пункти вакцинації у Франції часто закриваються в неділю.

Парк розваг призупинив роботу через пандемію COVID-19 ще 30 жовтня минулого року. Спочатку парк розваг планував прийняти відвідувачів 2 квітня, але через погіршення умов відкриття знову відклали.

За даними Міністерства охорони здоров’я країни, станом на вівторок майже 12,8 млн французів (19% населення Франції) отримали щонайменше одну дозу препарату від коронавірусу.