В Министерстве здравоохранения (МОЗ) объяснили изменения в постановление Кабмина о запрете пребывания на территориях общего пользования в "красных" зонах карантина без защитных масок. Речь идет о парках и улицах

Об этом говорится на сайте МОЗ.

Отмечается, что в МОЗ внесли изменения в постановление от 22 марта 2021 № 230 “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236”, которыми определили конкретный перечень мест обязательного ношения масок в регионах “красной зоны” епидбезопасности.

Однако масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, как это отметили в своих новостях СМИ. В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Ранее Кабинет Министров Украины запретил находиться на территориях общего пользования в “красных” зонах карантина без защитных масок. Речь идет, в частности, о парках и улицах. Поскольку, согласно закону Украины “О благоустройстве населенных пунктов”, они относятся к территориям общего пользования.