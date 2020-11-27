В пятницу, 27 ноября, в парламенте Тайваня оппозиционные депутаты устроили драку и забросали оппонентов свиными кишками.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Драка возникла на фоне бурных споров о смягчении правил импорта свинины из США.

Так, в августе президент Тайваня Цай Инвэнь объявила, что с 1 января правительство разрешит импорт американской свинины, содержащей рактопамин. Это кормовая добавка, запрещенная для употребления свиньями на Тайване и в Европейском Союзе.

Оппозиция утверждает, что импорт такой свинины угрожает здоровью людей.

Против решения об импорте, в частности, выступают законодатели из главной оппозиционной тайваньской партии “Гоминьдан”.

В пятницу в парламенте решил выступить с докладом по данному вопросу премьер Су Цзэн-Чанг.

Оппозиция подготовилась к этому событию заранее: когда премьер вышел на трибуну, депутаты забросали его свиными кишками и другими субпродуктами. Кишки они доставали из ведер.

Таким образом депутаты партии “Гоминьдан” пытались помешать выступлению политика. Кишки полетели также в оппонентов. Многие депутаты загрязнились свиными внутренностями.

Кроме того, между депутатами от оппозиции и власти завязалась “короткая, но жесткая” драка, сообщает британское агентство ВВС.

В это время премьер покинул трибуну, но впоследствии вновь попытался выступить. Тогда оппозиционные депутаты попытались заглушить его слова.

Представители правящей Демократической прогрессивной партии осудили “отвратительный” протест, назвав его пустой тратой пищи, которая “завоняла” парламент. Они призывали вернуться к цивилизованным дебатам.

Стоит отметить, что в парламенте Тайваня часто происходят драки. Одна из особо жестких стычек произошла в июле 2017 года. Тогда депутаты бросали друг в друга стулья, споря по законопроекту о расходах на инфраструктуру.