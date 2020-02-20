Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Как известно, все люди, прибывшие из Уханя, будут транспортированы к месту обсервации – медицинский центр Национальной гвардии Украины “Новые Санжары” в Полтавской области.
“Психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме. Но они все еще нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан”, – отметили в Минздраве.
Сразу после приземления были осуществлены все меры безопасности: самолет отправили на санитарную стоянку. Все перемещения и пограничный контроль эвакуированных провели с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Также по прибытии к месту обсервации транспорт, на котором перевозят эвакуированных и членов команды, пройдет дезинфекционную обработку.
Подчеркивается, что медики в течение всего периода обсервации (14 дней) будут проводить медико-санитарное наблюдение как минимум дважды в день всех, кто находится в изоляции.
Дополнительно, люди, которые будут находиться в обсерваторе, будут иметь контакты медицинских работников, чтобы в случае ухудшения их состояния здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, они были госпитализированы в инфекционный стационар. В таком случае, в инфекционном отделении им будет оказываться медицинская помощь и проводиться дальнейшая диагностика.
Напомним, что в Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.
- 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту “Борисполь” на дозаправку.
- Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
- Кабинет Министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.