В Министерстве здравоохранения заявили, что у пассажиров и членов экипажа авиарейса из Уханя не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Как известно, все люди, прибывшие из Уханя, будут транспортированы к месту обсервации – медицинский центр Национальной гвардии Украины “Новые Санжары” в Полтавской области.

“Психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме. Но они все еще нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан”, – отметили в Минздраве.

Сразу после приземления были осуществлены все меры безопасности: самолет отправили на санитарную стоянку. Все перемещения и пограничный контроль эвакуированных провели с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Также по прибытии к месту обсервации транспорт, на котором перевозят эвакуированных и членов команды, пройдет дезинфекционную обработку.

Подчеркивается, что медики в течение всего периода обсервации (14 дней) будут проводить медико-санитарное наблюдение как минимум дважды в день всех, кто находится в изоляции.

Дополнительно, люди, которые будут находиться в обсерваторе, будут иметь контакты медицинских работников, чтобы в случае ухудшения их состояния здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, они были госпитализированы в инфекционный стационар. В таком случае, в инфекционном отделении им будет оказываться медицинская помощь и проводиться дальнейшая диагностика.

Напомним, что в Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.