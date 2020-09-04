Об этом проинформировали в пресс-службе “УПЦ КП”.

В данный момент 91-летний священнослужитель находится в больнице. Состояние его здоровья удовлетворительное.

“Сообщаем, что у Святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное. Просим святых молитв за здоровье и выздоровление патриарха Филарета”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в марте этого года патриарх Филарет прокомментировал пандемию коронавируса, которая охватила страны мира. Он выразил мнение, что причиной этого являются, среди прочего, однополые браки. Филарет отмечал, что пандемия – это кара Божья за грехи человечества.

“Причина коронавируса – это греховность человечества. Открыто не защищают добро, а защищают зло. Зло распространяется. Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. Это причина коронавируса и не только это. Детей учат выбирать себе пол. Разве это добро?! Это зло. За это зло Бог сжег Содом и Гоморру. И на этом месте по сей день расположено Мертвое море”, – сказал тогда Филарет.

В ответ на это общественная ЛГБТ-организация подала против патриарха иск в суд.

СПРАВКА. Украинская православная церковь Киевского патриархата существовала с июня 1992 года по 15 декабря 2018 года. 15 декабря иерархи, участвовавшие в Объединительном соборе, приняли решение о самороспуске церкви в связи с объединением православных церквей в Украине и созданием Православной церкви Украины (ПЦУ). Филарету было присвоено звание почетного патриарха.

В июне 2019 года владыка Филарет провел собрание духовенства и мирян с целью “восстановления” Украинской православной церкви Киевского патриархата (собрание назвали “поместным собором”).

“Собор” отменил решение о роспуске Киевского патриархата. Он также отказался от Томоса об автокефалии. В Православной церкви Украины не признали данное решение, а позже исключили патриарха Филарета из Священного Синода ПЦУ.