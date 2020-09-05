Об этом сообщили на странице Филарета в Facebook.
“Сообщаем, что состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких”, – сказано в сообщении.
О том, что у патриарха Филарета обнаружили COVID-19 и он находится в больнице, стало известно накануне.
Стоит отметить, что в марте этого года патриарх Филарет прокомментировал пандемию коронавируса, которая охватила страны мира. Он выразил мнение, что причиной этого являются, среди прочего, однополые браки. Филарет отмечал, что пандемия – это кара Божья за грехи человечества.
“Причина коронавируса – это греховность человечества. Открыто не защищают добро, а защищают зло. Зло распространяется. Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. Это причина коронавируса и не только это. Детей учат выбирать себе пол. Разве это добро?! Это зло. За это зло Бог сжег Содом и Гоморру. И на этом месте по сей день расположено Мертвое море”, – сказал тогда Филарет.
В ответ на это общественная ЛГБТ-организация подала против патриарха иск в суд.
СПРАВКА. Украинская православная церковь Киевского патриархата существовала с июня 1992 года по 15 декабря 2018 года. 15 декабря иерархи, участвовавшие в Объединительном соборе, приняли решение о самороспуске церкви в связи с объединением православных церквей в Украине и созданием Православной церкви Украины (ПЦУ). Филарету было присвоено звание почетного патриарха.
В июне 2019 года владыка Филарет провел собрание духовенства и мирян с целью “восстановления” Украинской православной церкви Киевского патриархата (собрание назвали “поместным собором”).
“Собор” отменил решение о роспуске Киевского патриархата. Он также отказался от Томоса об автокефалии. В Православной церкви Украины не признали данное решение, а позже исключили патриарха Филарета из Священного Синода ПЦУ.
- По состоянию на 31 августа коронавирусом COVID-19 в целом (с начала вспышки в нашей стране) заразились 23 народных депутата и 7 работников аппарата Верховной Рады.
- В частности, лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко заболела COVID-19, и ее состояние тяжелое. 2 сентября стало известно, что Тимошенко вышла из критического состояния, которое вызвал COVID-19. Политик продолжает лечение.