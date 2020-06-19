Об этом говорится в заявлении ПЦУ.

“То, что такое “расследование” было официально начато и до сих пор (более восьми месяцев) проводится, не может быть оценено Киевской митрополией Православной Церкви Украины никак иначе, как пример использования противниками независимости УПЦ юридической системы, правоохранительных и судебных органов Украины с целью препятствования построению и развитию Православной Церкви Украины, процессу ее международного признания, свободе волеизъявления религиозных общин”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это “расследование” стоит в ряду целого ряда подобных заявлений и действий, совершенных за последние полтора года для преследования духовенства и активных прихожан ПЦУ, для давления на добросовестных представителей органов местной власти и самоуправления.

“Особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая решением своего Поместного Собора 15 декабря 2018 года прекратила отдельное существование как религиозное объединение, составив вместе с другими ветвями Украинского Православия единую поместную православную Церковь Украины. Следует напомнить, что УПЦ (ПЦУ) является единственным правопреемником УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права”, – отметили в ПЦУ.

Государство законом обязано уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций, не вмешиваться в осуществляемую в рамках закона деятельность религиозных организаций.

В ПЦУ считают, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а якобы продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Церковь, которая осуществляется в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре.

“Поэтому призываем тех, кого привлекают к политически мотивированному преследованию, помнить о личной ответственности перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешними и грядущими поколениями”, – резюмировали в пресс-службе.