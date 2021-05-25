У Печерському районі столиці Служба безпеки України (СБУ) виявила схрон зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зброю було сховано в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці вилучили зі схованки: протитанковий гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; чотири тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг; майже 1 кг пластиду; 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них; п’ять споряджених магазинів до автомата; 320 набоїв калібру 5,45×39 мм.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схованку.