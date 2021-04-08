Согласно последнему ежегодному списку богатых людей Forbes, в Пекине проживает больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В прошлом году в китайской столице прибавилось 33 миллиардера, и сейчас их в стране – 100.

Это чуть больше, чем в Нью-Йорке, – там 99 миллиардеров. Именно Нью-Йорк занимал первое место в течение последних семи лет.

Рост числа технологических компаний и фондовых рынков помогли Китаю занять первое место.

Хотя в Пекине сейчас больше миллиардеров, чем у Большого Яблока, совокупный собственный капитал миллиардеров Нью-Йорка на 80 миллиардов долларов больше, чем у их коллег из Пекина.

Самым богатым жителем Пекина был Чжан Иминь, основатель приложения TikTok и генеральный директор его материнской компании ByteDance. Его собственный капитал удвоился до 35,6 млрд долларов.

В отличие от этого богатейший житель Нью-Йорка, бывший мэр города Майкл Блумберг, имел состояние в 59 миллиардов долларов.