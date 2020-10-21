В Пентагоне заявили, что Российская Федерация была и остается одним из главных врагов и стратегических противников Америки.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер во время онлайн-включения, организованного аналитическим центром.

Также врагом США назвали Китай.

“С момента моего назначения на должность министра обороны больше года назад моим главным приоритетом была реализация Стратегии национальной обороны, которая подчеркивает, что мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками – Китаем и Россией”, – сказал Эспер.

Он добавил, что вызовами для защиты национальных интересов США стало поведение Северной Кореи, Ирана и различных экстремистских организаций.

Но все же главными угрозами для США остаются Россия и Китай.

“С одной стороны, наши главные противники – Китай и Россия – быстро модернизируют свои вооруженные силы и используют растущую мощь для того, чтобы игнорировать международное право, нарушать суверенитет меньших стран и изменять баланс силы в свою пользу”, – заявил Эспер.

В контексте помощи Украине Эспер напомнил о том, что на востоке нашей страны продолжается война, а также напомнил об оккупации Россией полуострова Крым. Эспер заявил, что военная агрессия России “демонстрирует попытки влияния на суверенитет других государств и расшатывание единства стран и институтов, которые важны для США”.