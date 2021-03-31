Об этом сообщает американский телеканал CNN.

60 дней назад президент Джо Байден подписал указ об отмене запрета. Спустя два месяца в Пентагоне одобрили его решение. Потому в ведомстве разработали новую политику, облегчающую возможность для трансгендеров пойти на воинскую службу или получить доступ к медицинской помощи во время службы. Новые правила начнут действовать 30 апреля. Среди прочего, политика защищает трансгендеров от дискриминации в армии.

Это означает, что запрещена дискриминацию по признаку гендерной идентичности. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что новая политика “восстанавливает политику ведомства 2016 года в отношении службы трансгендеров”.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил об обновленных правилах в Международный день трансгендеров, 31 марта.

“Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки занимаются защитой наших сограждан от наших врагов, как иностранных, так и внутренних. Я считаю, что мы выполняем эту задачу более эффективно, когда представляем всех наших сограждан. Я также считаю, что мы должны использовать самые лучшие таланты наших граждан независимо от гендерной идентичности”, – сказал Остин.