Пентагон формирует специальную рабочую группу, которая будет заниматься исследованием неопознанных летающих объектов (НЛО). В состав группы войдут летчики ВВС и заместитель министра обороны Дэвид Норквист.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее вопросом изучения НЛО занималось специальное подразделение Военно-морских сил (ВМС) страны, так как именно пилоты задокументировали большую часть неопознанных летающих объектов. Речь идет не об НЛО космического происхождения, но о любых объектах, движение которых сложно отследить с помощью радаров.

В частности, к разряду НЛО относят даже беспилотники, которые могут собирать секретные данные о военном потенциале.

Члены Конгресса и официальные лица Пентагона давно выражают обеспокоенность по поводу появления неопознанных объектов, которые пролетали над военными базами США, создавая опасность для военных самолетов. Нет единого мнения об их происхождении, и некоторые полагают, что это могут быть дроны, потенциально управляемые американскими противниками.

“Мы видели НЛО, летающие над нашими военными базами и местами, где мы проводим военные учения, и мы не знаем, что это такое”, – сказал глава комитета Сената Марко Рубио.