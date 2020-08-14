Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее вопросом изучения НЛО занималось специальное подразделение Военно-морских сил (ВМС) страны, так как именно пилоты задокументировали большую часть неопознанных летающих объектов. Речь идет не об НЛО космического происхождения, но о любых объектах, движение которых сложно отследить с помощью радаров.
В частности, к разряду НЛО относят даже беспилотники, которые могут собирать секретные данные о военном потенциале.
Члены Конгресса и официальные лица Пентагона давно выражают обеспокоенность по поводу появления неопознанных объектов, которые пролетали над военными базами США, создавая опасность для военных самолетов. Нет единого мнения об их происхождении, и некоторые полагают, что это могут быть дроны, потенциально управляемые американскими противниками.
“Мы видели НЛО, летающие над нашими военными базами и местами, где мы проводим военные учения, и мы не знаем, что это такое”, – сказал глава комитета Сената Марко Рубио.
- Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что сомневается в существовании неопознанных летающих объектов (НЛО), несмотря на заявления американских пилотов, которые говорят, что видели их.