В пригороде Парижа уроженец Москвы обезглавил школьного учителя якобы за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Конфлан-Сен-Онорин. Учитель истории, который показал детям карикатуры, получил множественные ножевые ранения в шею, а позже был обезглавлен.

Нападавшего в нескольких улицах от места нападения застрелили полицейские.

Отмечается, что ему было 18 лет, и родился он в Москве.

“Сегодня был убит один из наших сограждан, потому что он преподавал, он учил учеников свободе выражения мнения. Наш соотечественник подвергся грубому нападению, стал жертвой террористического нападения исламистов”, – заявил журналистам на месте нападения президент Франции Эммануэль Макрон.

СМИ связывают этот инцидент с террористическим актом в редакции Charlie Hebdo, который произошел 7 января 2015 года в Париже. Погибший учитель якобы показывал детям именно карикатуры из сатирического еженедельника.

Напомним, что сейчас во Франции проходит суд по делу о террористической атаке на Charlie Hebdo, которой предшествовала публикация карикатур на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 сотрудников издания.

Обвинения в причастности к серии терактов в Париже в 2015 году предъявлены 14 лицам.

После нападения в редакции Charlie Hebdo заявили, что больше не будут публиковать карикатуры на Мухаммеда. Однако накануне начала суда над соучастниками теракта издание все же сделало это, после чего получило угрозы от неизвестных.