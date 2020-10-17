Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел в городе Конфлан-Сен-Онорин. Учитель истории, который показал детям карикатуры, получил множественные ножевые ранения в шею, а позже был обезглавлен.
Нападавшего в нескольких улицах от места нападения застрелили полицейские.
Отмечается, что ему было 18 лет, и родился он в Москве.
“Сегодня был убит один из наших сограждан, потому что он преподавал, он учил учеников свободе выражения мнения. Наш соотечественник подвергся грубому нападению, стал жертвой террористического нападения исламистов”, – заявил журналистам на месте нападения президент Франции Эммануэль Макрон.
СМИ связывают этот инцидент с террористическим актом в редакции Charlie Hebdo, который произошел 7 января 2015 года в Париже. Погибший учитель якобы показывал детям именно карикатуры из сатирического еженедельника.
Напомним, что сейчас во Франции проходит суд по делу о террористической атаке на Charlie Hebdo, которой предшествовала публикация карикатур на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 сотрудников издания.
Обвинения в причастности к серии терактов в Париже в 2015 году предъявлены 14 лицам.
После нападения в редакции Charlie Hebdo заявили, что больше не будут публиковать карикатуры на Мухаммеда. Однако накануне начала суда над соучастниками теракта издание все же сделало это, после чего получило угрозы от неизвестных.
- Ранее на главной улице города Марселя во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих. По крайней мере двое пешеходов получили ранения.