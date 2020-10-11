Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

В полицейском участке разбиты окна, повреждены припаркованные рядом автомобили. Травмированных нет.

В полиции сообщили, что рядом с участком было обнаружено восемь минометов. Инцидент начался незадолго до полуночи и продолжался час.

Пока никто из нападавших не задержан. Причины нападения устанавливаются.

Полицейский участок Шампиньи-сюр-Марн уже несколько раз подвергался подобным нападениям, в частности, в апреле прошлого года и даже в 2018 году. Двое полицейских из Шампиньи были жестоко избиты во время празднования Нового года в начале 2018 года.