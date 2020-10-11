В городе Шампиньи-сюр-Марн, что в 13 км от Парижа, около 40 неизвестных, вооруженных арматурой и петардами, в ночь на воскресенье напали на полицейский участок.

Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

В полицейском участке разбиты окна, повреждены припаркованные рядом автомобили. Травмированных нет.

В полиции сообщили, что рядом с участком было обнаружено восемь минометов. Инцидент начался незадолго до полуночи и продолжался час.

Пока никто из нападавших не задержан. Причины нападения устанавливаются.

VAL-DE-MARNE : Le commissariat de Champigny-sur-Marne a été attaqué cette nuit par des dizaines d’individus, à coups de barres de fer et de tirs de mortier d’artifice. Cinq véhicules ont été dégradés et des fenêtres brisées (Europe 1).pic.twitter.com/fcr8dT5XxP — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 11, 2020

Полицейский участок Шампиньи-сюр-Марн уже несколько раз подвергался подобным нападениям, в частности, в апреле прошлого года и даже в 2018 году. Двое полицейских из Шампиньи были жестоко избиты во время празднования Нового года в начале 2018 года.