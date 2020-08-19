В первом полугодии 2020 года сорвались более 44% тендеров Министерства обороны Украины.

Об этом говорится в исследовании неправительственной экспертной организации StateWatch.

Согласно опубликованным данным, в первом полугодии Министерством обороны было успешно завершено 158 конкурентных тендеров на общую сумму 5,1 млрд гривен.

За этот же период было отменено 128 конкурентных тендеров, или 44,7 % от общего количества объявленных торгов (на общую ожидаемую стоимость в 3,46 млрд гривен).

Соответствующую информацию созданный StateWatch проект “Марлин” получил из системы ProZorro.

Все тендеры были организованы Отделом подготовки и проведения закупок по направлению тылового обеспечения Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства.

В StateWatch уточнили, что из 128 отмененных тендеров:

• 107 (83,6 %) были отменены, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений;

• еще 13 (10,2 %) тендеров отменили в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг;

• 8 (6,2 %) тендеров – в связи с невозможностью устранить нарушения законодательства по вопросам публичных закупок.

Также приводится перечень услуг, по которым были отменены тендеры на самую большую ожидаемую стоимость:

• перевозки общественным железнодорожным транспортом на сумму 699,4 млн грн;

• индивидуальное обмундирование – 648,9 млн грн;

• продукты питания – 279 млн грн;

• организация питания – 241,02 млн грн;

• кухонные принадлежности – 212,02 млн грн;

• ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения – 154,7 млн грн.

В связи с этим в StateWatch отмечают, что с целью снижения риска неуспешного окончания закупок Министерству обороны “следует использовать возможности организации консультаций с рынком”, что предусмотрены действующей редакцией закона “О публичных закупках”.

СПРАВКА. StateWatch – неправительственная организация, созданная в январе 2018 года. Деятельность организации построена на принципах политической нейтральности и осуществляется в следующих направлениях: реформирование органов правопорядка; реформирование антикоррупционных органов; общественный контроль над бюджетными расходами в оборонной отрасли; общественный контроль над бюджетными расходами в медицинской отрасли.

Проект “Марлин” разоблачает неэффективные расходы органов власти, сосредотачиваясь на обороне и ОПК, и воплощается командой организации StateWatch.