В ночном клубе в Перу во время разгона полицейскими нелегальной вечеринки погибли 13 человек.

Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел в клубе Thomas Restobar в районе Лос-Оливос столицы Перу, куда вызвали полицию, чтобы разогнать вечеринку, на которой присутствовало более 120 человек.

Отмечается, что вечеринка была нелегальной, поскольку в Перу, в рамках борьбы с коронавирусом, введены меры по социальному дистанцированию, большие общественные собрания запрещены, а общенациональный комендантский час наступает в 22:00.

В официальном заявлении Министерства внутренних дел страны сообщается, что полиция не использовала “какие-либо виды оружия или слезоточивый газ для очистки помещений“. А люди погибли в давке, когда они начали покидать площадку на 2-м этаже, пытаясь уйти от полиции.

В заявлении также говорится, что правоохранители начали расследование с целью установления владельцев ночного клуба и лиц, ответственных за это событие. На данный момент арестованы 23 человека.

”Министерство внутренних дел глубоко сожалеет о гибели 13 человек в результате преступной безответственности недобросовестного владельца бизнеса”, – подчеркнули в полиции.