Об этом пишет CNN.
Инцидент произошел в клубе Thomas Restobar в районе Лос-Оливос столицы Перу, куда вызвали полицию, чтобы разогнать вечеринку, на которой присутствовало более 120 человек.
Отмечается, что вечеринка была нелегальной, поскольку в Перу, в рамках борьбы с коронавирусом, введены меры по социальному дистанцированию, большие общественные собрания запрещены, а общенациональный комендантский час наступает в 22:00.
В официальном заявлении Министерства внутренних дел страны сообщается, что полиция не использовала “какие-либо виды оружия или слезоточивый газ для очистки помещений“. А люди погибли в давке, когда они начали покидать площадку на 2-м этаже, пытаясь уйти от полиции.
В заявлении также говорится, что правоохранители начали расследование с целью установления владельцев ночного клуба и лиц, ответственных за это событие. На данный момент арестованы 23 человека.
”Министерство внутренних дел глубоко сожалеет о гибели 13 человек в результате преступной безответственности недобросовестного владельца бизнеса”, – подчеркнули в полиции.
- Власти Лос-Анджелеса разрешили отключать электричество и водоснабжение в домах и коммерческих учреждениях, если там неоднократно проводились вечеринки без соблюдения норм социального дистанцирования в разгар эпидемии коронавируса.