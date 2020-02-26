В Министерстве здравоохранения рассказали, что у 48 людей в Новых Санжарах не был обнаружен китайский коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“Мы получили первые результаты анализов: все 48 проб оказались негативными. Сейчас мы точно знаем, что эти люди не имеют коронавируса”, – рассказал советник Премьер-министра Украины.

По словам спикера, в случае обнаружения коронавируса Полтавская область предоставит людям необходимую помощь.

“Полтавская область, как и другие регионы Украины, полностью готова оперативно реагировать на случаи инфекционных заболеваний новым коронавирусом”, – сказал он.

В свою очередь о первых пробах на коронавирус также рассказал на своей странице в Facebook журналист Александр Махов, который находится непосредственно на обсервации в санатории Новых Санжар.

По его словам, людям неизвестно, чья именно проба дала отрицательный результат.

“Возможно, сегодня получим результаты по всем иностранцам. По всем остальным будут результаты завтра-послезавтра. На выходных будут брать анализы повторно”, – написал он.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.