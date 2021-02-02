В городе Первомайск Николаевской области горит торговый центр "Эпицентр К". На месте происшествия уже работают два отделения государственной пожарно-спасательной части.

Об этом сообщают #Буквы.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что о пожаре в торговом центре “Эпицентр К” на улице Достоевского по спецлинии 101 сообщили 2 февраля в 12:57. Ликвидацией масштабного пожара занимаются два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, а также местная пожарная охрана “Подгороднее”.

По предварительным данным, площадь возгорания около 800 квадратных метров. Всех посетителей и персонал оперативно эвакуировали.

На данный момент жертв и пострадавших нет. Спасатели уверяют об отсутствии угрозы опрокидывания огня на здания, расположенные рядом.

В то же время местное издание Гард.City сообщает, что вероятного поджигателя задержали с бензином еще до приезда полиции. Появилось также фото с места задержания. Очевидно, мужчина сопротивлялся, ведь на снегу видны следы крови.

В Главном управлении Нацполиции Николаевской области подтвердили, что действительно задержали 37-летнего мужчину, который устроил поджог “Эпицентра”.

“Установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать”, – говорится в сообщении.

Охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали злоумышленника и вызвали полицейских.

Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 “Умышленное уничтожение или повреждение имущества” и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 “Покушение на убийство”.

За ситуацией с поджогом “Эпицентра” внимательно следят нардепы от “Слуги народа”. По информации #Букв, “слуги” обсуждали пожар во фракционном чате и делились фотографиями задержания поджигателя.

Глава ГУ НП в Николаевской области Сергей Шайхет попросил свидетелей происшествия обратиться в местное отделение полиции.

Также он опубликовал несколько видео с места происшествия и фото злоумышленника. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.