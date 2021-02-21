Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Известно, что подозреваемый Назар Смоленский был ранее судим, у него нет жены и детей, а также заболеваний, которые не позволяют находиться в СИЗО.
По данным российского следствия, инцидент произошел около 12:22 19 февраля. Смоленский дождался открытия входной двери в генеральное консульство Украины и войдя нанес украинскому военнослужащему два удара ножом в пах и бедро.
Смоленский подозревается в преступлении по ч.2 статьи 213 Уголовного кодекса России (хулиганство с применением оружия). Санкция по этой статье – штраф от 500 000 до миллиона рублей или в размере заработной платы / дохода за три-четыре года, принудительные работы в течение пяти лет, заключение на срок до семи лет.
- 19 февраля в центре Киева водитель напал на пешехода, забив его до смерти.