В Санкт-Петербурге арестовали нападающего на пограничника в консульстве Украины. Его отправили под стражу до 18 апреля.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Известно, что подозреваемый Назар Смоленский был ранее судим, у него нет жены и детей, а также заболеваний, которые не позволяют находиться в СИЗО.

По данным российского следствия, инцидент произошел около 12:22 19 февраля. Смоленский дождался открытия входной двери в генеральное консульство Украины и войдя нанес украинскому военнослужащему два удара ножом в пах и бедро.

Смоленский подозревается в преступлении по ч.2 статьи 213 Уголовного кодекса России (хулиганство с применением оружия). Санкция по этой статье – штраф от 500 000 до миллиона рублей или в размере заработной платы / дохода за три-четыре года, принудительные работы в течение пяти лет, заключение на срок до семи лет.