Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“Вчера у нас состоялся телефонный разговор со штаб-квартирой Pfizer, и мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцины Pfizer в Украине. Подчеркиваю, что вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом. Недавно народные депутаты проголосовали, а президент Украины подписал закон, который позволяет проводить регистрацию вакцины от COVID-19 по упрощенной процедуре”, – подчеркнул Ляшко.
Он напомнил, что первый транш вакцины Pfizer от глобальной инициативы COVAX Украина получит в феврале в количестве 117 тысяч доз.
Санврач уточнил, что эта вакцина сразу будет распределена для вакцинации медицинских работников, а также работников учреждений, оказывающих медпомощь пациентам с COVID-19.
Ляшко подтвердил, что вакцинация в Украине стартует в феврале, будет добровольной и бесплатной.
Он рассказал, что вакцинацию будут проводить:
• Мобильные бригады, в составе которых – две медсестры, врач, регистратор и водитель (таких бригад будет около 500). На первом этапе они обеспечат вакцинацией “организованные профессиональные коллективы” (медучреждения, социальные учреждения, воинские части).
• В пунктах прививок, которые создаются при центрах первичной медико-санитарной помощи.
Ляшко подчеркнул, что граждане Украины, которые пребывают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым, также будут обеспечены доступом к бесплатной и добровольной вакцинации в пунктах прививок (на подконтрольной Украине территории).
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