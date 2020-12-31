Об этом сообщает Reuters.
Толпа людей заполнила площадь Ким Ир Сена северокорейской столицы – Пхеньяна – в четверг вечером, чтобы посмотреть концерт и фейерверк в честь Нового года. При этом люди не соблюдали противоэпидемические мероприятия – многие были в масках, но стояли близко друг к другу.
Тем не менее, по словам Колина Звирко, – корреспондента телекомпании NK News, которая следит за Северной Кореей, мероприятие оказалось меньше по масштабам, чем в предыдущие годы.
“Определенно гораздо менее массовое мероприятие, чем в прошлом году”, – написал он в Twitter.
Ранее власти Северной Кореи заявляли, что в стране нет подтвержденных случаев коронавируса – были протестированы тысячи людей, и правительство ввело почти полную блокировку границы и другие жесткие меры для предотвращения вспышки.
Официальные лица в Южной Корее и Соединенных Штатах подвергли сомнению эту информацию.
Стоит отметить, что первыми на планете встретили Новый год жители островного государства Кирибати, что в Тихом океане. Он наступил там в 12:00 по киевскому времени.
Через 15 минут к празднованию Нового года подключился остров Чатем (Новая Зеландия). Он удален от основных островов Новой Зеландии и находится в специальном часовом поясе.
После этого Новый год пришел в Новую Зеландию.
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