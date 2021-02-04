В школьном учебнике "Основы здоровья" для 8-го класса есть раздел, где описывается "виктимное поведение" - то есть, склонность стать жертвой преступления.

Об этом в Facebook написала народный депутат от “Голоса” Инна Совсун.

По ее словам, в учебнике учеников учат по принципу “сами виноваты”.

“Человек может вести себя вызывающе, даже не подозревая о том, что сам провоцирует опасность. Например, вы на глазах у большого количества людей в автобусе достаете кошелек, в котором много денег. Вы провоцируете преступника украсть их у вас. Или возвращаетесь домой за полночь по безлюдной улице, создавая обстановку, подходящую для нападения или грабежа. Или, скажем, привлекаете к себе внимание слишком ярким макияжем, короткой юбкой, дорогими украшениями …

Спровоцировать преступника можно словами или интонацией высказываний, жестами, действиями, манерой поведения. Иногда жертва показывает свою неуверенность, страх, а преступник в такой ситуации видит перед собой легкую добычу. Из-за этого он чувствует себя сильным и решительным.

Изнасилования могут быть спровоцированы неосмотрительным поведением жертв: они распивают алкогольные напитки с незнакомыми людьми, были вызывающе одеты, возвращались домой без сопровождения в темное время суток”.

По словам Инны Совсун, Верховная Рада вернула на доработку законопроект №3900 о внесении изменений в закон Украины “Об образовании” относительно обеспечения качества учебной литературы. Законопроект имеет целью проведение экспертизы учебников на научный характер, академическую добродетель и отсутствие дискриминационных высказываний.

“Также закон дал бы родителям инструменты, чтобы жаловаться на качество учебной литературы”, – отметила народный депутат.

Проект был направлен в Верховную Раду 17 июля 2020, с тех пор он рассматривается в комитетах. До голосования в сессионном зале пока не дошло.