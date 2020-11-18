Об этом на своей странице в Facebook написала Инна Домина.
Так, в конце первого параграфа “Основные классы неорганических соединений” поместили информацию о соду и рак, взятая с сайта Ассоциации пенсионеров.
“Пищевая сода создает в организме щелочную среду, в которой не могут жить и размножаться раковые клетки, вирусы и бактерии. Кроме того, пищевая сода способствует повышению иммунитета, поэтому советуют пить ее водный раствор для профилактики и лечения онкологических заболеваний, смягчения кашля под время простуды, использовать для ингаляций, отбеливание зубов, лечение грибковых инфекций и болезней желудочно-кишечного тракта”, – говорится в абзаце.
При этом в учебнике подчеркивается, что любое применение пищевой соды с лечебной целью надо прежде всего согласовать с врачами.
Кроме того, в этом же учебнике нашли информацию о спиртовых компрессах, которые помогают при простудных заболеваниях.
Стоит отметить, что спиртовые компрессы или растирания – не имеют доказанной эффективности. Это народные методы.
Кроме того, педиатры не советуют это делать детям, особенно, когда есть повышение температуры. Компрессы могут вызвать ожоги на коже, ребенок будет вдыхать испарения спирта. У маленьких детей это может привести к отравлению.
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