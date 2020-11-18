В украинском учебнике по химии за 9 класс поместили информацию о том, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при раке.

Об этом на своей странице в Facebook написала Инна Домина.

Так, в конце первого параграфа “Основные классы неорганических соединений” поместили информацию о соду и рак, взятая с сайта Ассоциации пенсионеров.

“Пищевая сода создает в организме щелочную среду, в которой не могут жить и размножаться раковые клетки, вирусы и бактерии. Кроме того, пищевая сода способствует повышению иммунитета, поэтому советуют пить ее водный раствор для профилактики и лечения онкологических заболеваний, смягчения кашля под время простуды, использовать для ингаляций, отбеливание зубов, лечение грибковых инфекций и болезней желудочно-кишечного тракта”, – говорится в абзаце.

При этом в учебнике подчеркивается, что любое применение пищевой соды с лечебной целью надо прежде всего согласовать с врачами.

Кроме того, в этом же учебнике нашли информацию о спиртовых компрессах, которые помогают при простудных заболеваниях.

Стоит отметить, что спиртовые компрессы или растирания – не имеют доказанной эффективности. Это народные методы.

Кроме того, педиатры не советуют это делать детям, особенно, когда есть повышение температуры. Компрессы могут вызвать ожоги на коже, ребенок будет вдыхать испарения спирта. У маленьких детей это может привести к отравлению.