Пилот вертолета, на котором в январе разбился пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, перед полетом не употреблял алкоголя или наркотиков.

Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на результаты судмедэкспертизы.

В материалах экспертизы отмечается, что все девять человек, находившихся на борту вертолета, мгновенно погибли от полученных травм.

В крови пилота вертолета Ари Зобаяна не обнаружено следов алкоголя или наркотиков. В то же время в крови самого Брайанта обнаружили препарат, который применяется для лечения дефицита внимания и расстройств сна.

Экспертиза установила, что опытный пилот Ари Зобаян, который часто летал с Брайантом, резко поднялся, и ему почти удалось прорваться сквозь облака, когда вертолет резко повернул налево и погрузился в травянистые дубовые холмы внизу. Когда он ударился об землю, вертолет летел со скоростью около 184 миль в час (296 км / ч) и спускался со скоростью более 4000 футов в минуту. Удар вызвал пожар, а обломки разбросало на площади размером с футбольное поле. Пламя охватило обломки, но было установлено, что ожоги на телах произошли уже после смерти.

Национальный совет по безопасности на транспорте не установил причину аварии, но заявил, что у вертолета не было никаких признаков механической неисправности.