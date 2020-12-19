Об этом сообщает телеканал eNCA.
“У нас есть убедительные научные доказательства того, что нынешняя вторая волна пандемии порожденная новым вариантом коронавируса”, – сказал Мкизе.
Известно, что эту разновидность коронавируса ученые изучают еще с марта. Однако именно с начала зимы он стал более агрессивным в ЮАР. У нового коронавируса есть три штамма.
Министр отметил, что вирус начал распространяться из округа Нельсон Мандела Бэй в провинции Восточный Кейп. После этого он охватил восток провинции Квазулу-Наталь и район Гарден-Рут на западе страны.
Отмечается, что в организме инфицированных новым видом коронавируса обнаружили более вирусную нагрузку. Поэтому он распространяется быстрее, чем обычный COVID-19. Пока нет данных о летальности нового коронавируса.
“Важно еще раз подчеркнуть, что, хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причин для паники нет”, – подчеркнул министр.
Он посоветовал придерживаться противоэпидемических мер. Ученые продолжают исследовать новый COVID-19.
Кстати, с начала пандемии в ЮАР коронавирус обнаружили в 890 000 человек. Более 24 000 человек умерли.
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