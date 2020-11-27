Бессимптомные пациенты с COVID-19 провоцируют вспышки новых случаев заболевания в Южной Корее. Это значительно затрудняет контроль власти страны над ситуацией с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Так, за последние сутки в Южной Корее зафиксировано 569 новых случаев коронавируса. Это невиданный показатель для страны за последние девять месяцев. Южная Корея сейчас переживает третью волну эпидемии, но ситуация ухудшается несмотря на жесткие меры социального дистанциирования.

В органах здравоохранения Южной Кореи отметили, что бессимптомными являются 40% от общего количества больных, хотя в июне этот показатель был на уровне 20-30%. По результатам исследований, каждый пятый случай заражений является бессимптомным.

Например, в Китае только 1% из более 70 тысяч проанализированных случаев был бессимптомным. В Токио около 19% заражений у пациентов протекает бессимптомно.

Пока ученые не могут ответить, почему некоторые пациенты не чувствуют симптомов коронавируса. Однако они являются носителями болезни. У людей, которые заражаются от бессимптомных больных, коронавирус может протекать в тяжелой форме.

Бессимптомных пациентов труднее обнаружить, ведь человек часто сам не понимает, что заразился. В холодное время года люди проводят много времени в помещениях с плохой вентиляцией. Распространение вируса происходит быстрее.

Это создает серьезную проблему для Южной Кореи, которой удалось сдержать распространение вируса во время двух предыдущих волн.

На этой неделе власти страны ввели жесткие правила социального дистанцирования, а также программу поощрения людей к тестированию.

Отмечается, что именно молодые люди провоцируют вспышки коронавируса. Поэтому значительно возросло количество молодых пациентов. Треть из них нуждается в искусственной вентиляции легких и находится в тяжелом состоянии.